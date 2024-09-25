نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية| فوتبول انسايدر: يونايتد يراقب وضع إيدي هاو.. فوتبول إنسايدر: مودريك يقترب من الرحل عن تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء 25- 9- 2024:

عناوين أبرز الصحف الأوروبية اليوم الثلاثاء

يخطط أرسنال للتعاقد مع المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، 24 عامًا، من يوفنتوس في الصيف المقبل. (تيم توك)

لدى ريال مدريد اهتمام بويليام صليبا لكن أرسنال ليس لديه أي نية للتفاوض بشأن البيع المحتمل للمدافع الفرنسي، 23 عامًا. (FootballTransfers)

يراقب مانشستر يونايتد عن كثب وضع المدرب إيدي هاو في نيوكاسل وسط شكوك حول مستقبله على المدى الطويل. (فوتبول انسايدر)

يبحث المدير الرياضي لبرشلونة ديكو عن خطوة محتملة لمهاجم أستون فيلا البالغ من العمر 20 عامًا ومهاجم كولومبيا جون دوران. (إل ناسيونال - بالإسبانية)

يهتم برينتفورد وفولهام بالتعاقد مع مهاجم نيوكاسل الإنجليزي كالوم ويلسون البالغ من العمر 32 عامًا في يناير. (الشمس)

بعد إصابة رودري، يتطلع مانشستر سيتي للتعاقد مع لاعب خط وسط دفاعي ووضع قائمة مختصرة من أربعة لاعبين بما في ذلك لاعب خط وسط ريال سوسيداد الإسباني مارتن زوبيميندي البالغ من العمر 25 عامًا، ونيكولو باريلا البالغ من العمر 27 عامًا من إنتر ميلان والإيطالي، والبرازيل من أتالانتا، الدولي إيدرسون، 25 عامًا، ولاعب كريستال بالاس الإنجليزي الشاب آدم وارتون، 20 عامًا. (Teamtalk)

حدد ليفربول مدافع كريستال بالاس وإنجلترا مارك جويهي، 24 عامًا، كخليفة طويل الأمد للمدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، 33 عامًا. (فوتبول إنسايدر)

يقترب الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك، 23 عامًا، من مغادرة تشيلسي في يناير. (فوتبول إنسايدر)