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أحمد جودة - القاهرة - أكد فيليكس سانشيز مدرب فريق السد القطري لكرة القدم أهمية مواجهة الغرافة، غدا الخميس في الجولة السادسة من الدوري القطري.

مدرب السد القطري: مباراة الغرافة ستكون صعبة للغاية

وقال سانشيز خلال المؤتمر الصحفي:"لدينا مباراة صعبة للغاية أمام الغرافة، نعلم أنه بعد المباراة الأخيرة من المهم جدا أن نظهر للجماهير أننا نريد العودة إلى المنافسة وتقديم أداء جيد".

وأضاف:"سنخوض مباراة صعبة جدا، الغرافة لديه الكثير من اللاعبين من العام الماضي والجهاز الفني أيضا مستمر، هو فريق منظم جدًا في الدفاع وستكون المباراة صعبة، لكننا واثقون من قدرتنا على اللعب بشكل جيد".

وأشار إلى أن جميع اللاعبين يريدون خوض مباراة جيدة لإسعاد الجماهير، وقال: حصلنا على نتيجتين سيئتين في آخر مباراتين بالدوري، ونحن أيضا غير راضين عن الأداء، نعلم أن هذه فرصة لنا للعودة وإظهار للجماهير أن الفريق جاهز وأن لدينا الرغبة في تقديم أداء أفضل بكثير".

من جانبه، شدد بيدرو ميجيل لاعب السد، على أهمية التحضير الجيد لمواجهة الغرافة والتي ستكون صعبة بكل تأكيد على الفريقين.

وأضاف:"لدينا مباراة مهمة بالنسبة لنا لأننا لم نلعب بشكل جيد في الدوري حتى الآن، هدفنا الظهور بصورة مختلفة في المباراة ضد الغرافة، من المهم الحصول على ثلاث نقاط في هذه المباراة. جميع زملائي في الفريق جاهزين لأنها ستكون مواجهة صعبة أمام فريق جيد مثل الغرافة، سنقدم 100% من مستوانا ونحصل على الثلاث نقاط".