نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كاف يعلن حكم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين طاقم التحكيم لمباراة السوبر الإفريقي التي تجمع الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل على استاد المملكة أرينا في الرياض.

سيدير المباراة الحكم الليبي معتز الشلماني، ويعاونه كل من عطية عيسى من ليبيا وخليل حساني من تونس.

كما سيتواجد الصومالي عمر قرطان كحكم رابع، بينما ستتولى الجنوب إفريقية أوكانا ماكليما إدارة تقنية الفيديو، بمساعدة توم أبو نجيل وزكريا برنيسي من المغرب.

يدخل الأهلي المباراة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا بعد انتصاره على الترجي الرياضي التونسي، في حين يسعى الزمالك لتحقيق لقب السوبر بعد فوزه على نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

