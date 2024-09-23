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أحمد جودة - القاهرة - مباراة الأهلي والجندل اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي والجندل Al-Ahli vs Al-Jandal اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين 2024.. يشهد مساء اليوم الإثنين مواجهة نارية تجمع بين عملاق الكرة السعودية، الأهلي جدة، ونظيره الجندل، في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وتأتي هذه المباراة في وقت حرج بالنسبة للفريقين، حيث يسعى الأهلي تحت قيادة مدربه الجديد إلى تحقيق نتائج إيجابية والوصول إلى الأدوار المتقدمة في البطولة، بينما يأمل الجندل في تحقيق مفاجأة وإقصاء العملاق الأهلي.

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مباراة الأهلي والجندل اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين 2024

قمة نارية في جدة: الأهلي يواجه الجندل في صراع على صدارة الكأس

يدخل الأهلي المباراة وهو يضم في صفوفه نخبة من ألمع النجوم العالميين، أبرزهم روبرتو فيرمينو وإيفان توني، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين السعوديين المميزين. ويسعى العملاق الأهلي إلى تحقيق الفوز والعبور إلى الدور التالي، من أجل مواصلة المنافسة على لقب البطولة.

من جهة أخرى، يأمل الجندل في تقديم مباراة قوية ومفاجأة الجميع، والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية. ويدرك لاعبو الجندل جيدًا صعوبة المهمة التي تنتظرهم، ولكنهم عازمون على تقديم كل ما لديهم لتحقيق الفوز.

المواجهة بين الأهلي والجندل تعد من أهم المباريات في هذا الدور، حيث يتوقع أن تشهد إثارة كبيرة وحماسًا لا يوصف. وستكون هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفريقين، وسنرى أي منهما سيخرج منها منتصرًا.

موعد مباراة أهلي جدة والجندل في كأس خادم الحرمين

يشهد عشاق كرة القدم السعودية مواجهة نارية تجمع بين عملاق الأهلي ونظيره الجندل، وذلك في إطار منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين. وستقام هذه المباراة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، حيث يتوقع أن تشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والجندل في كأس خادم الحرمين الشريفين



وستكون شبكة SSC على موعد لنقل هذه المباراة الحماسية التي تجمع بين فريقين يسعيان لتحقيق الفوز. ويمكن لعشاق الكرة السعودية متابعة المباراة مباشرة عبر قنوات SSC، حيث ستنقل مجانًا عبر قناة SSC 1 SD، وإن كانت بجودة صورة عادية ودون تغطية لأحداث ما قبل وبعد المباراة. أما بالنسبة للمشتركين خارج السعودية، فإن متابعة المباراة تتطلب اشتراكًا في إحدى باقات SSC وشراء جهاز GOBX لفك التشفير والاستمتاع بجودة HD وبأفضل تغطية ممكنة.

تشكيل أهلي جدة المتوقع ضد الجندل في كأس خادم الحرمين الشريفين

ومن المتوقع أن أهلى جدة يخوض مباراة اليوم أمام الجندل بتشكيل كالتالي: