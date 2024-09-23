عاجل.. آخر تطورات إصابة تير شتيجن

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات إصابة تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني مع الفريق خلال الساعات القليلة الماضية.

آخر تطورات إصابة تير شتيجن

وأصيب شتيجن في مواجهة فياريال التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني.

وحقق أبناء هانز فليك الفوز بالعلامة الكاملة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب لا سيراميكا.

وانتشرت العديد من التكهنات بشأن إصابة شتيجن مع برشلونة ومدة غيابه عن الفريق في الفترة القادمة.

وأكدت الصحف الإسبانية أن إصابة شتيجن هي تمزق في الوتر الرضفي للركبة وليس تمزق أربطة الركبة مثل إصابة مارك بيرنال وجافي التي سبق وتعرضوا لها.

‏وأكدت التقارير على أن إصابة تمزق الأربطة هي الأخطر والأصعب من الإصابة في الوتر الرضفي ومن المتوقع أن لا يغيب طويلا عن الملاعب.

