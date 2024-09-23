نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة داخل برشلونة بسبب إصابة شتيجن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن صدمة داخل صفوف نادي برشلونة الإسباني بعد تعرض تير شتيجن حارس مرمى الفريق الأساسي للإصابة مع الفريق.

وأصيب شتيجن مع برشلونة مساء اليوم خلال مشاركته بالجولة السادسة في الدوري الإسباني أمام فياريال وخرج في الشوط الأول من المباراة.

إصابة شتيجن مع برشلونة

وأشارت الفحوصات الأولية إلى أن شتيجن يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي وستبلغ مدة غيابه نحو ثمانية أشهر.

وبحسب "ريليفو"، فإن شتيجن سيغيل على الأقل حتى أبريل العام المقبل، ما يجعل الادارة الرياضية تبحث عن حارس جديد للتعاقد معه.

يذكر أن برشلونة قد حقق الفوز على فياريال بخماسية مقابل هدف وحيد وعزز رصيده في الصدارة بالعلامة الكاملة (18 نقطة).