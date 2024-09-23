ميلان يحسم ديربي الغضب ويُسقط إنتر بثنائية في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق ميلان في تحقيق الفوز على حساب فريق إنتر ميلان، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ميلان يهزم إنتر ميلان

سجل كريستيان بولسيتش هدف فريق ميلان الأول في الدقيقة العاشرة من المباراة، بينما تعادل فيدريكو دي ماركو لفريق إنتر ميلان في الدقيقة 27 من اللقاء.

واحرز ماتيو جابيا هدف فوز فريق ميلان في الدقيقة 89 عن طريق رأسية رائعة.

ترتيب ميلان وانتر في الدوري الإيطالي

ورفع فريق ميلان رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يتواجد فريق إنتر ميلان في المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط.