نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كروز أزول يسترد صدارة الدوري المكسيكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خطف كروز أزول انتصارا صعبا بهدف دون رد على تشيفاس جوادالاخارا مساء أمس السبت، ليسترد صدارة جدول الدوري المكسيكي مرحلة الذهاب أبرتورا 2024 في الجولة التاسعة من المسابقة.

كروز أزول يسترد صدارة الدوري المكسيكي

أحرز الأوروجوائي إجناسيو ريبيرو هدف كروز أزول، بينما تألق الحارس الكولومبي كيفين مير في الذود عن مرماه، ليمنحا فريقهما النقاط الثلاث ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة بفارق نقطتين عن رايادوس مونتيري، ولدى كروز أزول مباراة مؤجلة.

بينما عانى مونتيري الأمرين بعد أن لعب منقوصا لاعبا منذ الدقيقة السادسة، لكنه دافع بشكل جيد ليخرج بنقطة ثمرة التعادل السلبي مع مازاتلان.

وفي مباريات أخرى أمس السبت أيضا، تعادل أمريكا 1-1 مع نيكاكسا في ملعب الأخير، أما ليون فقد تغلب على سان لويس بهدف نظيف.

كانت الجولة قد انطلقت الجمعة الماضي بفوز باتشوكا 2-3 على بويبلا، وانتصار مثير لكيريتارو 0-1 على أطلس في عقر دار الأخير.

ويسدل الستار على هذه الجولة مساء اليوم الأحد بمباريات بوماس أونام مع تيخوانا، وسانتوس لاجونا ضد تولوكا، وخواريز في مواجهة تيجريس أونال.

