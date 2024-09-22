نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل العين المتوقع لمواجهة اوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس القارات للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم الآسيوية مباراة العين وأوكلاند سيتي وذلك ضمن منافسات كأس القارات للأندية في الموسم الحالي.

موعد مباراة العين وأوكلاند سيتي في كأس القارات للأندية

من المقرر أن تقام مباراة العين وأوكلاند سيتي يوم الأحد 22 سبتمبر 2024 على استاد هزاع بن زايد معقل العين وذلك ضمن منافسات الدور الأول في كأس القارات للأندية في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 وسيقوم عامر عبد الله بالتعليق على أحداث اللقاء.

موقف العين وأوكلاند سيتي في كأس القارات للأندية

تقام مباراة العين وأوكلاند سيتي في الدور الأول من البطولة القارية، حيث يشارك العين في البطولة بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي بينما يعتبر أوكلاند سيتي النيوزيلندي حامل لقب دوري أبطال أوقيانوسيا.

ويتفوق العين بفارق كبير على القيمة السوقية لأوكلاند التي تبلغ فقط 5.56 مليون يورو، حيث يتربّع المغربي سفيان رحيمي نجم العين على صدارة أغلى لاعبي الفريقين في المباراة المرتقبة بقيمة تقدر بـ8 مليون يورو إجمالا.

أما بالنسبة لأوكلاند سيتي فقط، يعتبر الغاني ديريك تيكو هو أغلى لاعبي بطل أوقيانوسيا بقيمة سوقية لا تزيد عن 375 ألف يورو فقط.

الفرق المشاركة في كأس القارات للأندية 2024

العين الإماراتي: بطل آسيا

الأهلي المصري: بطل إفريقيا

ريال مدريد الإسباني: بطل أوروبا

باتشوكا المكسيكي: بطل أمريكا الشمالية

أوكلاند سيتي النيوزيلندي: بطل أوقيانوسيا

بطل أمريكا الجنوبية: لم يحدد بعد

من المتوقع أن يخوض العين المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الاحبابي، فابيو كاردوسو، كوامي أوتونى، إيريك.

خط الوسط: بارك يونج-وو، محمد عباس، بالاسيوس.

خط الهجوم: كاكو، سفيان رحيمي، لابا كودجو.