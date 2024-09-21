نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم السبت في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت قمة الكالتشيو بين يوفنتوس ونابولي بالتعادل السلبي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.



وبهذه النتيجة، يحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 9 نقاط في جدول الدوري الإيطالي بينما صعد نابولي إلى المركز الثاني برصيد 10 نقاط.



شهد الجزء الأول من الشوط الأول سيطرة من جانب لاعبي يوفنتوس على مجريات اللعب بينما سيطر لاعبو نابولي على الجزء الثاني من الشوط الأول ولكن كلا الجانبين فشل في تهديد مرمى الآخر لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.



وجاء الشوط الثاني كما هو الحال في الشوط الأول وفشل كلا الفريقين في خطف نقاط المباراة الثلاث لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.