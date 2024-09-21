نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير.. مهاجم الترجي التونسي على أعتاب الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب مهاجم الترجي التونسي، محمد علي بن حمودة، من الانتقال إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عبر بوابة أحد الأندية الجماهيرية.

محمد علي بن حمودة يقترب من غزل المحلة

وفقًا لإذاعة "ديوان" التونسية، تلقى الترجي عرضًا من فريق غزل المحلة للتعاقد مع بن حمودة، الذي كان قد رفض العرض المالي الأول.

إلا أن غزل المحلة، أحد الأندية العريقة في الدوري المصري، والملقب ب "زعيم الفلاحين"، يعتزم تقديم عرض ثانٍ للضم اللاعب.

يُشير التقرير إلى أن انتقال بن حمودة إلى غزل المحلة سيكون لمدة 3 سنوات، مع تنازله عن مستحقاته المالية المتأخرة لدى الترجي، بعدما خرج من حسابات المدير الفني البرتغالي ميجيل كاردوزو.

يأتي هذا القرار في ظل دعم الترجي لصفوفه بعدد من الصفقات المميزة خلال الميركاتو.

يُذكر أن غزل المحلة عاد إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي بعد غياب موسم واحد، رفقة بتروجت وحرس الحدود.