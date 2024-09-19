نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرحلة على مشارف الإنتهاء.. نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق يستعد لإعلان اعتزاله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد أحمد فتحي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، للإعلان عن اعتزاله كرة القدم في الساعات القليلة المقبلة، بعد انتهاء عقده مع بيراميدز بنهاية موسم 2023-2024.

أحمد فتحي يستعد لاعتزال كرة القدم

أحمد فتحي، البالغ من العمر 39 عامًا، ألمح إلى قراره بالاعتزال بعد تحقيقه أول ألقابه مع بيراميدز، وهو كأس مصر، منذ انضمامه للفريق في صيف 2020.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب خلال تصريحات صحفية، أن فتحي كان مترددًا بين الاستمرار لموسم آخر أو الاعتزال، لكنه قرر الاعتزال مؤقتًا، مع إمكانية التراجع إذا تلقى عرضًا جيدًا بعد انتهاء فترة القيد الثانية للأندية في 25 أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة بيراميدز قررت عدم تجديد عقد أحمد فتحي بناءً على عدم رغبة المدرب كورنسلاف يورتشيتش في الإبقاء عليه، بسبب اعتبارات تتعلق بالسن وعدم الحاجة إلى خدماته.

ويعتبر من أبرز لاعبي كرة القدم المصريين، وقد قدم مسيرة حافلة بالإنجازات مع الأهلي ومنتخب مصر، حيث حصل على العديد من البطولات المحلية والقارية.