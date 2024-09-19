عاجل.. اتجاه لتأجيل السوبر المصري في الإمارات

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية اليوم الخميس عن وجود مفاجأة كبيرة تتعلق بإمكانية تأجيل بطولة كأس السوبر المصري بسبب ارتباطات منتخب مصر.

اتجاه لتأجيل السوبر المصري في الإمارات

ووفقًا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، تم الاتفاق على تأجيل السوبر المصري الذي كان مقررًا إقامته في أبوظبي في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر القادم.

تشارك في البطولة أندية الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز بطل الكأس، والزمالك بـ "الكارت الذهبي"، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

يرجع السبب الرئيسي وراء تأجيل البطولة إلى ارتباط منتخب مصر بمباراة ضد موريتانيا في 15 أكتوبر، حيث أن الفارق الزمني بين المباراة وبداية السوبر يومين فقط، مما لا يمنح اللاعبين الدوليين الوقت الكافي للراحة، خاصة أن المباراة تُقام خارج مصر.

وأشار التقرير، إلى أنه يتم حاليًا التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس أبوظبي الرياضي لتحديد موعد جديد للبطولة، مع وجود توجه لإقامتها في ديسمبر المقبل، لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بعد.