نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع كولر.. مفاجأة بشأن المهاجم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي عن تفاصيل اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والذي أقيم مساء أمس الأربعاء.

تفاصيل اجتماع الخطيب مع كولر

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمود الخطيب تحدث مع مارسيل كولر مدرب الأهلي عن الصفقات الجديدة، والموقف من التعاقد مع مهاجم جديد".

وأضاف:" محمود الخطيب أبلغ مارسيل كولر؛ إنه سيتم تأجيل ملف التعاقد مع مهاجم جديد حتى يناير المقبل، بعدما رفض المدرب ضم المهاجم الصيني ".

والجدير بالذكر أن فريق الأهلي يستعد لمواجهة نظيره جروماهيا الكيني، يوم السبت المقبل في إياب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في موسمه الجديد.