نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الزمالك والشرطة الكيني في إياب دور 32 من الكونفدرالية.. الموعد والقناة الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الشرطة الكيني وذلك ضمن منافسات إياب دور 32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".
وحقق الزمالك فوزا صعبا على حساب الشرطة الكيني بهدف نظيف سجله عبد الله السعيد ليضع قدما ونصف في دور المجموعات.
ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي موعد مباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني والقنوات الناقلة للمباراة.
مباراة الزمالك والشرطة الكيني في إياب الكونفدرالية
تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.
ويستقبل استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين الفريقين
القناة الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في إياب الكونفدرالية
تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.