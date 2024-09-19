تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الزمالك والشرطة الكيني في إياب دور 32 من الكونفدرالية.. الموعد والقناة الناقلة في المقال التالي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012