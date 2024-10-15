لهذا السبب.. رضوى الشربيني تتصدر تريند "جوجل "

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الإعلامية رضوى الشربيني تريند محرك البحث “جوجل”، فور ظهورها بإطلالة جديدة، حيث حرصت على مشاركة جمهورها، مجموعة صور من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



إطلالة رضوى الشربيني



وظهرت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة ملفتة، مرتدية فستانًا طويلًا بأكمام مفتوحة على شكل كتف واحد، وتميز التصميم باللون الأزرق مع تطريز باللون الفضي.

واعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًا، اعتمد على الألوان الترابية المتوافقة مع لون بشرتها.

رضوى الشربيني ترد على شائعة ارتباطها بطريقتها الخاصة

وفي وقت سابق، انتشرت شائعات حول ارتباط رضوى الشربيني خلال الفترة الماضية، وهو ما دفعها للرد بطريقة غير مباشرة، خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ 43، حيث نشرت مجموعة صور من عيد ميلادها بصحبة عائلتها، دون ظهور دبلة خطوبة أو خاتم زواج، وهو الأمر الذي يوضح أن الإعلامية غير مرتبطة عكس ما أُشيع خلال الفترة الماضية.

