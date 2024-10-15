انت الأن تتابع خبر الخطيب يصدم كولر بقرار صارم بسبب المهاجم الأجنبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسعى مجلس إدارة نادي الأهلي، إلى تدعيم صفوف فريق القلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية، وذالك من أجل تصحيح الأوضاع داخل صفوف الفريق، نظرا لمشاركة الفريق في البطولات المحليه والقارية والعالمية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، إلى خوض منافسات بطولة السوبر المحلي بالإمارات، بمشاركة أندية الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويلاقي نادي الأهلي نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري، يوم 20 من شهر أكتوبر الحالي، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

بعد مستوى خط الهجوم في القلعة الحمراء، رفض الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي فتح ميزانية كُبرى لضم مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقد أكد مصدر مسئول من داخل النادي، أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اكد أن ميزانية النادي لا تتحمّل مبالغ طائلة بسبب أزمة الدولار.

وقد وضح المصدر، أنه لا يمكن شراء لاعب أجنبي سوى بـ مليون و500 ألف أو مليوني دولار كحد أقصى لأن اللاعب الأجنبي سيحصل على راتبه بالدولار بعد ذلك ما يمثل عبء مالي على خزينة الأهلي، في الفترة المقبلة.