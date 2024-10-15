القاهرة - محمد ابراهيم - حسن الرداد يكشف عن تطورات الحالة الصحية لإيمى سمير غانم واستعدادها للعودة إلى الدراما

حسن الرداد يكشف عن تطورات الحالة الصحية لإيمى سمير غانم واستعدادها للعودة إلى الدراما.. أحدثت الفنانة إيمى سمير غانم ضجة على منصات التواصل الاجتماعي بعد حديث زوجها حسن الرداد عن صحتها، حيث لا تزال تعاني لكنها في طريقها نحو التعافي.

حسن الرداد يكشف عن تطورات الحالة الصحية لإيمى سمير غانم واستعدادها للعودة إلى الدراما

في تصريحات له، طمأن الرداد الجمهور بأن إيمي تتعافى ببطء، مشيرًا إلى أنها ما زالت تواجه بعض التحديات الصحية. وكانت إيمى قد ظهرت مؤخرًا في فيديو على تطبيق تيك توك، مما أثار قلق متابعيها بسبب حالتها الصحية، حيث كانت تخضع لجلسات أكسجين.

وأوضح الرداد في لقاء تلفزيوني: "إيمي ما زالت مريضة، ولكن نأمل أن تتحسن قريبًا." كما أضاف أنه يبدو أنها تعاني من الكحة وضيق التنفس نتيجة نزلات البرد وحساسية الصدر، مما يستدعي تلقيها لجلسات بخار وأكسجين.

على صعيد آخر، من المتوقع أن تعود إيمى سمير غانم إلى الساحة الفنية بالتعاون مع حسن الرداد في مسلسل "مش هو وهى"، مما يضيف لمسة من الأمل لجمهورها.