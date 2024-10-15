تفاصيل شخصية عماد رشاد بمسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنان عماد رشاد لقائمة أبطال مسلسل "الحلانجي " بطولة محمد رجب، ومن المقرر أن يجسد شخصية رجل أعمال ضمن الأحداث، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، والمسلسل من إخراج معتز هشام، والمسلسل من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.



آخر أعمال عماد رشاد



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عماد رشاد،مسلسل زينهم بطولة الفنان أحمد داود، وضم العمل كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، إنجي أبو السعود، سلوى محمد علي، وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل زينهم

ودارت أحداث مسلسل زينهم في إطار من التشويق والإثارة حول الدكتور زينهم الطبيب الشرعي، والذي يواجه العديد من الأحداث الغريبة في المشرحة، ويحل القضايا بمعاونة فريقه، وتابعت الأحداث في إطار تشويقي