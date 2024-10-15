مصر والسعودية توقعان اتفاقية شراكة تدعم السياحة البحرية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:13 مساءً - يارا الجنايني – وقّعت وزارة النقل في جمهورية مصر العربية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش المنتدى اللوجستي العالمي 2024م، بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل البحري بين البلدين.

وشهد مراسم التوقيع من الجانب المصري نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، فيما مثّل الجانب السعودي وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في تشغيل وتفعيل وسائل النقل البحري، بما يشمل اليخوت، العبارات، وسفن الركاب السياحية، مع التركيز على ضمان سلاسة وسرعة حركة الركاب بين البلدين.

وتستهدف المذكرة تنمية وتطوير الأنشطة الملاحية والبحرية، وتشجيع استخدام التقنيات والمنصات الرقمية، بما يخدم حركة السياحة البحرية والمراسي، في خطوة نحو تحقيق تطلعات البلدين في تطوير قطاع النقل البحري وتعزيز السياحة البحرية.