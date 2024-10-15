مال وأعمال

مصر والسعودية توقعان اتفاقية شراكة تدعم السياحة البحرية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر والسعودية توقعان اتفاقية شراكة تدعم السياحة البحرية من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:13 مساءً - يارا الجنايني – وقّعت وزارة النقل في جمهورية مصر العربية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش المنتدى اللوجستي العالمي 2024م، بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل البحري بين البلدين.

predco_adv_2021

وشهد مراسم التوقيع من الجانب المصري نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، فيما مثّل الجانب السعودي وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

E-Bank
BonatMisr

وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في تشغيل وتفعيل وسائل النقل البحري، بما يشمل اليخوت، العبارات، وسفن الركاب السياحية، مع التركيز على ضمان سلاسة وسرعة حركة الركاب بين البلدين.

وتستهدف المذكرة تنمية وتطوير الأنشطة الملاحية والبحرية، وتشجيع استخدام التقنيات والمنصات الرقمية، بما يخدم حركة السياحة البحرية والمراسي، في خطوة نحو تحقيق تطلعات البلدين في تطوير قطاع النقل البحري وتعزيز السياحة البحرية.

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر والسعودية توقعان اتفاقية شراكة تدعم السياحة البحرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا