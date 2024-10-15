- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر والسعودية توقعان اتفاقية شراكة تدعم السياحة البحرية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:13 مساءً - يارا الجنايني – وقّعت وزارة النقل في جمهورية مصر العربية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش المنتدى اللوجستي العالمي 2024م، بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل البحري بين البلدين.
وشهد مراسم التوقيع من الجانب المصري نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، فيما مثّل الجانب السعودي وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في تشغيل وتفعيل وسائل النقل البحري، بما يشمل اليخوت، العبارات، وسفن الركاب السياحية، مع التركيز على ضمان سلاسة وسرعة حركة الركاب بين البلدين.
وتستهدف المذكرة تنمية وتطوير الأنشطة الملاحية والبحرية، وتشجيع استخدام التقنيات والمنصات الرقمية، بما يخدم حركة السياحة البحرية والمراسي، في خطوة نحو تحقيق تطلعات البلدين في تطوير قطاع النقل البحري وتعزيز السياحة البحرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر والسعودية توقعان اتفاقية شراكة تدعم السياحة البحرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.