موعد مباراة آرسنال وأتلانتا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتالانتا الإيطالي مساء اليوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويحتضن ملعب "جيويس"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي آرسنال وأتالانتا اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة آرسنال ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال ضد أتالانتا اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة آرسنال ضد أتالانتا مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.