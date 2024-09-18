نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل اجتماع الخطيب ولجنة تخطيط الأهلي مع كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة مع السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الكروي الأول، في حضور مختار مختار الرئيس الجديد للجنة التخطيط.

اجتماع الخطيب ومختار وكولر

تطرق الاجتماع، إلى الحديث عن أزمة ضيق الوقت عند انتهاء لاعبي الأهلي الدوليين من المشاركة مع المنتخب في مباراة موريتانيا التي ستقام خارج البلاد يوم 15 أكتوبر القادم.

ويجد اللاعبون الدوليون صعوبة للحاقهم بوقت كافٍ بالفريق، للمشاركة في بطولة السوبر المصري، التي تقام بالإمارات في الفترة من 18 - 21 أكتوبر، هذا فضلًا عن ارتباط الفريق بأول مبارياته في دور المجموعات بدوري الأبطال يوم 25 من نفس الشهر.

واستقر مسؤولو الأهلي بالاتفاق مع مارسيل كولر على تأجيل التعاقد مع اللاعب الأجنبي الخامس إلى يناير المقبل، لحين استيضاح بعض الأمور الفنية بما يُحقق مصلحة الفريق واحتياجاته.