انت الأن تتابع خبر زيدان يعلق رسميا على تدريب النصر بكلام غير متوقع : وكلوب يثير الجدل بتصريح جديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني نادي النصر من حالة من عدم الاستقرار وتذبذب النتائج، مما دفع الجماهير والنقاد إلى الدعوة لتغيير جذري في الجهاز الفني للفريق. بعد سلسلة من الأداءات المخيبة للآمال تحت قيادة المدرب لويس كاسترو، بدأت الأصوات تتعالى للمطالبة برحيله، وتحقيق التغيير الذي قد يعيد الاستقرار للفريق.

زيدان يعلق رسميا على تدريب النصر

الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، عبر عن رأيه في الوضع الراهن للنصر قائلا: النصر يحتاج إلى ثورة فنية تعيد التوازن للفريق، وتجعلنا ننسى قصة فشل السيد كاسترو.

الوضع الحالي لا يبشر بالخير، ويجب على إدارة النادي التحرك سريعاً لإيجاد حل مناسب العصيمي شدد على أهمية عدم الاستعجال في اتخاذ القرارات، وطرح فكرة تكليف سعد الشهري كحل مؤقت حتى يتم العثور على بديل مناسب.

وأشار العصيمي في تغريدة عبر "إكس" إلى أن الأخبار تشير إلى إمكانية توافر المدرب يورجن كلوب بعد شهرين، معربا عن أمله في فتح خط مع كلوب لاستكشاف إمكانية توليه المسؤولية مستقبلا.

رفض زيدان وموقف النصر

في سياق متصل، كشف الإعلامي القريب من النادي عن رفض الفرنسي زين الدين زيدان تولي مهمة تدريب النصر، مشيراً إلى أن زيدان لا يعتزم العمل في الشرق الأوسط في الوقت الحالي.

نتائج مخيبة للفريق