نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-9-2024 في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الملاعب الرياضية اليوم العديد من المنافسات النارية من العيار الثقيل التي سيتم إقامتها، اليوم الأحد الموافق 15 من شهر سبتمبر الحالي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد أبرز مواجهات اليوم الأحد، المباراة النارية التي من المقرر أن تجمع الأهلي وجورماهيا في دور الـ16، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لدوري أبطال إفريقيا

يلتقي الأهلي ضد فريق جورماهيا في تمام الساعة3 عصرًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

يواجه الرجاء نظيره سمارتكس في تمام الساعة 6 مساءً عبر قناة النادي الرياضي المغربي.

تنطلق مباراة الترجي أمام ديكيداها في تمام 7 مساءً عبر قناة النادي الرياضي التونسي.

تقام مواجهة الهلال ضد سان بيدرو في تمام الساعة 7 مساءً.