نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا..أحمد أبو مسلم يقود كيما أسوان فنيًا الموسم المقبل (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أحمد أبو مسلم عقود تدريب فريق فريق كيما أسوان أحد أندية القسم الثاني ليتولى القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل لمدة موسم واحد قابل للتجديد بأتفاق الطرفين.

أحمد أبو مسلم يقود كيما أسوان فنيًا

وشهد توقيع العقود تواجد كل من كمال ذو الفقار رئيس نادى كيما أسوان، ومحمود قناوى أمين الصندوق، وعلاء عوض وغفران وأحمد موسى أعضاء مجلس الإدارة ونجم الجبهة اليسرى للنادي الأهلي السابق أحمد أبو مسلم

وكانت إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري قد حددت يوم 9 أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق مباريات دوري القسم الثاني ب للموسم الجديد 2024 - 2025.

وتم تقسيم الأندية المشاركة بدوري القسم الثاني ب إلى 3 مجموعات، على أن يتم تقسيم كل مجموعة إلى مجموعتين فرعيتين

ـ مجموعات دوري القسم الثاني ب

المجموعة الأولى

أندية الصعيد وتضم تليفونات بني سويف، الألومنيوم، طهطا، نجوم مصر، الأقصر، شبان قنا، مصر المقاصة، قوص، شباب طامية، شباب سوهاج، النصر للتعدين، الفيوم، المنيا، الواسطى، أسمنت أسيوط، مكاديء توت عنخ آمون، البداري، المدينة المنورة، كيما أسوان، وبني مزار.

المجموعة الثانية

أندية القاهرة والقناة وتضم النجوم، جمهورية شبين، العبور، النصر، الشمس، المريخ، بورفؤاد، المستقبل سبورت، جنوب سيناء، الإنتاج الحربي، مصر للتأمين، ألو إيجيب، إيسترن كومباني، نجمة سيناء، اتحاد الشرطة، دياموند، الشرقية، البلاستيك، بنها، تيم إف سي.

المجموعة الثالثة

أندية بحري تضم شباب القزازين، مالية كفر الزيات، بايونيرز، اتحاد نبروة، صيد المحلة، كفر الشيخ، بني عبيد، مركز التنمية الشبابية بتلا، بيلا، دمياط، ميجا سبورت، دكرنس، الأوليمبي، الحمام، الهلال بالضبعة، طلائع الأسطول، دلفي، ألعاب دمنهور، المجد السكندري، الزهور بمطروح، شباب كوم حمادة، أصحاب الجياد، والجزيرة بمطروح.