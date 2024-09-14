نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يسعى لتمديد تعاقد حارس الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كامبوس، المدير الرياضي في نادي باريس سان جيرمان، عن خطط لبدء مفاوضات تمديد عقد الحارس الإيطالي جيان لويجي دوناروما، الذي ينتهي عقده مع الفريق في صيف عام 2026.

جاءت تصريحات كامبوس في إطار حديثه عن تحركات النادي في سوق الانتقالات الصيفية، والتي شهدت أبرزها انتقال النجم كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

ويبدو أن باريس سان جيرمان يسعى للحفاظ على استقرار الفريق من خلال ضمان بقاء اللاعبين الأساسيين، مما يعكس استراتيجية النادي في تعزيز بنيته الأساسية بعد التغييرات التي طرأت على التشكيلة.

يسعى باريس سان جيرمان إلى تأمين مستقبل الحارس دوناروما كجزء من استراتيجيته لبناء فريق قوي ومستقر، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة التي شهدها النادي في فترة الانتقالات.

بقاء دوناروما، الذي يُعتبر أحد أفضل حراس المرمى في العالم، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الدفاع وضمان استمرارية الأداء العالي في المواسم القادمة.

في ظل رحيل مبابي، يبدو أن النادي يركز على الحفاظ على العناصر الأساسية التي يمكنها أن تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأهداف الطموحة للفريق على المستويين المحلي والأوروبي.