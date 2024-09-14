نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استيراس تريبوليس اليوناني يعلن تولي ميكاليلي تدريب الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي استيراس تريبوليس اليوناني، اليوم الجمعة، عن تعيين الفرنسي كلود ماكيليلي مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

تعتبر هذه المحطة هي الأولى لماكيليلي كمدرب منذ عام 2017، عندما قاد فريق أوبين البلجيكي.

يأتي تعيين ماكيليلي في وقت يحتاج فيه استيراس تريبوليس إلى تجديد استراتيجيته الفنية، وقد يأمل النادي في أن يسهم الخبرة الكبيرة للمدرب الفرنسي في تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم المقبل.

تعيين كلود ماكيليلي يعكس رغبة نادي استيراس تريبوليس في الاستفادة من خلفية المدرب الثرية، التي تشمل مسيرته المتميزة كلاعب في أندية مثل تشيلسي وباريس سان جيرمان، فضلًا عن تجاربه كمدرب.

من المتوقع أن يساهم ماكيليلي بخبرته الواسعة ومعرفته التكتيكية في تحسين أداء الفريق، وتقديم استراتيجيات جديدة تتناسب مع متطلبات الدوري اليوناني. ستتجه الأنظار الآن إلى كيفية تأثير هذه التغييرات على أداء الفريق في المباريات المقبلة وكيفية تجاوب اللاعبين مع النهج الجديد للمدرب.