نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات مانشستر يونايتد عن مباراة ساوثهامبتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" أن مانشستر يونايتد سيفتقد ستة لاعبين من الفريق الأول في مواجهته ضد ساوثهامبتون اليوم السبت على ملعب سانت ماري.

وسيُحرم الفريق من خدمات لوك شو وراسموس هويلوند، اللذين يغيبان بسبب الإصابة، إلى جانب المدافع فيكتور ليندلوف. كذلك، سيغيب ماسون ماونت بسبب مشكلة في العضلات، وليني يورو للإصابة، بالإضافة إلى استمرار غياب تيريل مالاسيا لفترة طويلة.

هذا العدد الكبير من الإصابات يمثل تحديًا كبيرًا للمدرب إريك تين هاج، حيث سيتعين عليه إيجاد حلول بديلة لتعويض هذه الغيابات، خاصة في ظل الحاجة لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة.

في ظل هذه الغيابات، سيكون على مانشستر يونايتد الاعتماد على عمق الفريق وإعطاء الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء للظهور في التشكيلة الأساسية. قد يشهد اللقاء أيضًا تعديلات تكتيكية من قبل المدرب إريك تين هاج لتعويض النقص في خطوط الفريق، خاصة في الدفاع وخط الوسط.

وسيكون من المهم أن يتمكن اللاعبون البدلاء من تقديم أداء قوي للحفاظ على الزخم الإيجابي وتحقيق نتيجة جيدة أمام ساوثهامبتون، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى كل نقطة لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.