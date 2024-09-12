أحمد سليمان يعلن وصول البطاقة الدولية للاعب كونراد ميشالاك

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن وصول البطاقة الدولية للاعب البولندي كونراد ميشالاك، نجم فريق أحد السعودي.

وصول البطاقة الدولية للاعب ميشالاك

نشر أحمد سليمان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمد لله وصول البطاقة الدولية للاعب كونراد ميشالاك".

وصل خلال الساعات القليلة الماضية إلى الأراضي المصرية، البولندي كونراد ميشالاك لاعب نادى أحد السعودى، ولاعب نادى الزمالك المنتظر.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.