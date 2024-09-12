نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد ضد ريال سوسييداد.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواجهة ريال سوسييداد، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2024-2025.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسييداد



ينزل الفريق الملكي ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال سوسييداد، مساء الأحد، المقبل الموافق 15 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

في حراسة المرمي: كورتوا.

في خط الدفاع: روديجر، كارفخال، ميليتاو، ميندي.

في خط الوسط: فالفيردي، تشواميني "مودريتش"، بيلينجهام.

في خط الهجوم: مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، فيما يأتي ريال سوسيداد في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

وتنقل مباراة ريال مدريد وسوسييداد على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.