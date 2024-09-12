نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخلاقياته لا تناسب الزمالك.. مفاجأة حول أسباب فشل صفقة بوبيندزا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن وكلاء اللاعبين سبب إفشال صفقة الجابوني آرون بوبيندزا مهاجم الشباب السعودي الأسبق محذرًا من تكرار نفس السيناريو مع البولندي ميشالاك لاعب أحد السعودي.

خالد الغندور: بوبيندزا أخلاقياته لاتناسب الزمالك

أضاف الغندور:" الوكلاء سبب إفشال صفقة بوبيندزا وأنا تحدثت في وقت سابق أن هذا اللاعب لا يصلح للزمالك".

تابع الغندور:" عقلية بوبيندزا لا تصلح الزمالك وغير ملتزم اخلاقيا".

وتحدث الغندور عن أزمة جديدة علي أبواب الزمالك بسبب صفقتي ميشالاك ومودو بارو قائلًا:" هناك عضو مجلس إدارة يريد ميشالاك وأخر يريد بارو وهناك انقسام حول الصفقتين".

وأكمل الغندور:" جوميز مقتنع بميشالاك والأقرب انضمامه للقلعة البيضاء"