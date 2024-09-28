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أحمد جودة - القاهرة - نيويورك تايمز: هاشم صفى الدين الخليفة المحتمل لنصر الله

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن القادة الإسرائيليين كانوا على علم بمكان وجود حسن نصر الله منذ أشهر، وقرروا تنفيذ الضربة الأسبوع الماضي نظرًا لاعتقادهم بأن لديهم فرصة قصيرة قبل أن يختفي زعيم حزب الله في مكان آخر. استنادًا إلى تصريحات ثلاثة مسؤولين دفاعيين إسرائيليين كبار، تم إلقاء أكثر من 80 قنبلة على مدى عدة دقائق بهدف قتل نصر الله، دون تأكيد وزن أو نوع القنابل المستخدمة.

العثور على جثة نصر الله

حسب المسؤولين، عثر عناصر حزب الله على جثة نصر الله وحددوا هويته في وقت مبكر من يوم السبت، إلى جانب جثة أحد كبار القادة العسكريين في حزب الله، علي كركي. استندت هذه المعلومات إلى استخبارات تم الحصول عليها من داخل لبنان، فيما أكد حزب الله اليوم السبت أن نصر الله قُتل في الضربات الإسرائيلية.

عملية مخططة مسبقًا

أوضح المسؤولون الثلاثة أن العملية كانت مخططة منذ وقت سابق من الأسبوع، حيث جرى حديث بين القادة السياسيين الإسرائيليين ونظرائهم الأمريكيين حول إمكانية وقف إطلاق النار في لبنان. تم الاتفاق على الضربة قبل مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء خطاب في الأمم المتحدة.

الخليفة المحتمل: هاشم صفي الدين

أشار المسؤولون إلى أن هاشم صفي الدين، ابن عم نصر الله وأحد القادة البارزين في العمل السياسي والاجتماعي للحركة، كان أحد القادة القلائل الذين لم يكونوا حاضرين في موقع الضربة. ويُعتبر صفي الدين منذ فترة طويلة خليفة محتملًا لنصر الله، وقد يتم الإعلان عنه قريبًا كأمين عام جديد لحزب الله.

تداعيات الاغتيال

يُعتبر اغتيال حسن نصر الله ضربة كبيرة لحزب الله، ويضع القيادة الجديدة أمام تحديات كبيرة في الحفاظ على وحدة الحزب ومواصلة مسيرة المقاومة. يبقى الإعلان عن الزعيم الجديد مسألة وقت، وسط تكهنات بأن يكون هاشم صفي الدين هو الخليفة المحتمل، ما سيحدد مستقبل الحزب في المرحلة المقبلة.