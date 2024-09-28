عمرو دياب يشعل سماء مدينة "العلا" في حفل كبير بالسعودية

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أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخما مساء أمس بمدينة العلا في السعودية.

وغنى عمرو دياب باقة من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير التي بدأها بأغنية "يا أنا يا لاء" ضمن افتتاح مهرجان سماء العلا.

وبعدها غنى: "بحبه، انت الحظ، لو اتساب، برج الحوت، وياه، قمرين، نور العين، العالم الله، ليلي نهاري، هتتدلع، تملي معاك" وغيرها من الأغاني.

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلًا غنائيًا خاصا خلال الأيام الماضية بمنطقة أهرامات الجيزة، وسط حضور كبير من مشاهير المجتمع والشخصيات العامة وغنى عمرو دياب باقة من أغانيه الشهيرة.

موعد حفل عمرو دياب في الكويت

كما يستعد الهضبة عمرو دياب أيضًا لإحياء حفل بالكويت في 24 أكتوبر المقبل، بـ "الأرينا كويت"، وهو واحد من أكبر المسارح هناك.

آخر أعمال عمرو دياب

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو دياب أغنية تتحبي لعمرو دياب، من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكس وماستر أمير محروس.



وجاءت كلمات الأغنية: الدلع يتشال له ناسه، والهنا بقى ليكى حصري، والجمال أنتى أساسه، حاصري قلبى وعينى حاصري، مش ها أبالغ ف المزايا، مش ها أعد وأقول ياعينى، شوفى نفسك ف المرايا، شوفي وإنتى حاتعذرينينن، تتحبى.. تتعشقي، أه حرام تتعبى أو تشقي، تتهني.. تتمني، تتطلُبى طلباتِك مني.



َوأغنية الطعامة لعمرو دياب، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكس وماستر أمير محروس.