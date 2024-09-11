أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لتلا ودمياط وبيلا وكفر الشيخ وبني عبيد في القسم الثاني

أجريت منذ قليل قرعة المجموعة الثالثة ( أ ) بحضور عدد من مندوبي الأندية ولجنة المسابقات.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الجولة الأولى..

مباريات الاسبوع الأول

ومن المقرر أن يلتقي في بداية المسابقة بالمجموعة الثالثة ( أ ) كلا من.

1- بلقاس سيتي مع كفر الشيخ

2- اتحاد نبروه مع مركز شباب تلا

3- بيلا مع بايونيرز

4- دمياط مع شباب القزازين

5- صيد المحلة مع بني عبيد

6- مالية كفر الزيات مع دكرنس

ويتأهل أول ثلاث فرق من كل مجموعة لإقامة دورة ترقي من 6 أندية يصعد منها فريق واحد من كل مجموعة لدوري المحترفين