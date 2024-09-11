نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار يقود قائمة الهلال السعودي الآسيوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقرير صحفية أن نادي الهلال السعودي، أرسل قائمته إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استعدادًا للمشاركة في بطولة النخبة، التي تعتبر امتدادًا لمسابقة دوري الأبطال بمسمى ونظام جديد، ومن أجل استعادة اللقب مرة أخرى، بعدما سقط أمام العين الإماراتي في النسخة الماضي، في نصف النهائي.

نيمار يقود قائمة الهلال السعودي الآسيوية

وقالت صحيفة «الرياضية» السعودية، إن قائمة الهلال استعدادًا للمشاركة في بطولة النخبة، والتي تعتبر امتدادًا لمسابقة دوري الأبطال بمسمى ونظام جديد، ضمت 31 لاعبا بينهم 9 أجانب وبعض اللاعبين الشباب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قائمة الهلال استعدادًا للمشاركة في بطولة النخبة، شهدت تواجد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، رغم عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض له مؤخرا بقطع في الرباط الصليبي.