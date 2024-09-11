نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب محبي وعشاق كرة القدم العربية موعد انطلاق مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2024-2025، والتي ستشهد مواجهات من العيار الثقيل.

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي، يوم 13 سبتمبر الموافق الجمعة المقبل.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي

التعاون ضد الخليج، يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ضمك ضد الأخدود، يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

النصر ضد الأهلي، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

السبت 14 سبتمبر

الفتح ضد الاتفاق، الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الفيحاء ضد الرائد، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الهلال ضد الرائد؛ في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأحد 15 سبتمبر

القادسية ضد الشباب، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الخلود ضد العروبة، في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الاتحاد ضد الوحدة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

وتعد شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.