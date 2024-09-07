نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خالد الغندور يكشف تفاصيل مثيرة حول استاد الأهلي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور عن مستجدات حول استاد النادي الأهلي الجديد، حيث من المتوقع أن يعلن مجلس إدارة النادي التفاصيل في الفترة المقبلة.

وفي برنامجه "ستاد المحور مع خالد الغندور"، صرح الغندور بأن مؤتمرًا رسميًا سيُعقد في مطلع أكتوبر المقبل للكشف تفاصيل الاستاد.

وأشار الغندور إلى أن مصادره أكدت أن الكابتن محمود الخطيب وشركة القلعة الحمراء سيكشفان خلال المؤتمر عن تصميم الاستاد وموعد بدء أعمال البناء وكذلك موعد الانتهاء منه، بالإضافة إلى الشركة الراعية.

وأوضح الغندور أن شركة "أليانز" تعتبر المرشح الأقرب لرعاية وتنفيذ الاستاد، مع وجود عروض أخرى قوية، لكن مصادره تشير إلى أن "أليانز" هي الأوفر حظًا في هذا السباق.

واختتم حديثه بأن مؤتمر أكتوبر المقبل سيشهد الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة باستاد الأهلي الجديد.