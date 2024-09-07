نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهرتها نفرتيتي ومثلت مع مصطفى شعبان ومكي.. من هي هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأ أكرم توفيق نجم وسط منتخب مصر والنادي الأهلي، الجماهير بإعلان زواجه للمرة الثانية بفتاة تُدعى هدير أبو نار، وذلك بشكل رسمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

زواج أكرم توفيق للمرة الثانية يتصدر جوجل

نشر أكرم توفيق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل “إنستجرام”، صورة له رفقة زوجته الجديد هدير أبو نار، مكتفيًا بالتعليق عليها بكلمة واحدة، هي: “زوجتي”.

وكان أكرم توفيق قد سبق له الزواج في عام 2020، ورُزق بطفلٍ وحيد أطلق عليه اسم “توفيق”، قبل أن ينفصل اللاعب عن زوجته سريعًا.

ونستعرض لكم، فيما يلي أبرز المعلومات عن صانعة المحتوى والفنانة هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية:

هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق هي صانعة محتوى على موقع “فيسبوك”

تشتهر هدير أبونار بين متابعيها باسم “نفرتيتي”

تُعرف نفسها على حسابها بـ "فيسبوك" بأنها من طنطا

تقيم في مصر وقطر