الأهلي يحدد موعد السفر إلى السعودية لخوض السوبر الإفريقي أمام الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - يعمل مسئولو النادي الأهلي، على إنهاء إجراءات السفر إلى السعودية لخوض بطولة السوبر الأفريقي المقرر لها 27 سبتمبر الجاري أمام الزمالك، بالمملكة العربية السعودية.

الأهلي يعمل على إنهاء إجراءات السفر إلى السعودية

يقوم الجهاز الإداري بإنهاء إجراءات السفر وحجز فندق الإقامة وغيرها من ترتيبات الرحلة، وينوي الأهلي السفر إلى السعودية يوم 24 سبتمبر الجاري.

من ناحية أخرى، بدأ مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة، من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع جورماهيا الكيني في الثالثة عصر يوم 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني بكينيا، على أن يخوض مباراة الإياب على استاد القاهرة، في بداية قوية للفريق بالموسم الجديد وفي رحلة الدفاع عن اللقب المفضل لجماهيره والمتوج به في آخر نسختين.