نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموريشوسي احمد امتياز هيرالال حكما لمباراة الأهلي وجورماهيا في ذهاب ابطال افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف تعيين طاقم تحكيم لقاء الاهلي المصري أمام نظيره جورماهيا الكيني في ذهاب الدور الثاني التمهيدي من دوري ابطال افريقيا

وأسندت قيادة المباراة إلى الموريشوسي احمد امتياز هيرالال حكما للساحة ويعاونه كلا من جوبيان سالايش مساعد أول، و جايمسينغ يوفاري مساعد ثان، بينما ستيف خوان حكما رابعا.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

وتقام المباراة يوم الاحد الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري ويستقبل ستاد نيايو الوطني بكينيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري الأبطال

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.