عاجل.. الأهلي يطلب حضور السعة الكاملة للجماهير أمام جورماهيا الكيني

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أحمد جودة - القاهرة - خاطب مسئولو النادي الأهلي الجهات المعنية والأمنية، من أجل حضور الجماهير بالسعة الكاملة في مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يطلب حضور السعة الكاملة للجماهير أمام جورماهيا الكيني

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني يوم 20 سبتمبر الجاري على استاد القاهرة، حيث بدأت التحركات من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يطاب مسئولو النادي الأهلي حضور السعة الكاملة من الجماهير، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في خوض الفريق مبارياته وسط مدرجات مكتملة من جمهوره، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المسئولين.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع جورماهيا الكيني في الثالثة عصر يوم 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني بكينيا، على أن يخوض مباراة الإياب على استاد القاهرة مساء يوم 20 من الشهر الجاري.