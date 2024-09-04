نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة منذ 21 عامًا.. غياب ميسي ورونالدو عن ترشيحات جائزة الكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024 غياب الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

واعتاد رونالدو أو ميسي أو كلاهما معًا في الترشح لجائزة الكرة الذهبية منذ عام 2003، وتعد هذه المرة الأولى التي يغيب فيها الثنائي سويًا عن قائمة المرشحين للجائزة منذ 21 عامًا.

ولم يغيب ليونيل ميسي عن الترشح لجائزة الكرة الذهبية منذ ظهوره الأول عام 2006 إلا مرة وحيدة وكانت عام 2022 وشهدت هذه النسخة ترشح غريمه رونالدو ولكن فاز بها الفرنسي كريم بنزيما.

بينما ترشح رونالدو لجائزة الكرة الذهبية 18 مرة خلال الفترة من 2004 وحتى 2022 ولم يغيب سوى عن نسخة عام 2023 والتي شهدت تواجد ميسي وفاز بها متفوقا على هالاند ومبابي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يغيب فيها الثنائي رونالدو وميسي سويا عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية منذ 21 عامًا وتحديدًا منذ عام 2003.

الجدير بالذكر أن ميسي هو الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية في التاريخ وحصل عليها 8 مرات، فيما يأتي رونالدو في المرتبة الثانية وفاز بالجائزة 5 مرات طوال تاريخه.