انت الأن تتابع خبر صفقة نارية على اعتاب القطبين.. النادي الاقرب للتعاقد مع سفيان بوفال بعد فسخ تعاقده مع النادي القطري.. الأهلي أم الزمالك؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت الساحة الكروية المصرية ضجة كبيرة في الساعات الأخيرة حول اللاعب المغربي المميز سفيان بوفال، الذي بات محور الحديث بين عشاق الرياضة وكبار الأندية المصرية، بعد أن تم الإعلان عن فسخ تعاقده بشكل ودي مع نادي ⁧الريان‬⁩ القطري، هذا القرار المفاجئ دفع إلى فتح باب النقاش داخل أكبر الأندية في مصر، وهما الأهلي والزمالك، حيث انطلقت المفاوضات الأولية بين مسؤولي الناديين للتنافس على الفوز بخدمات هذا اللاعب المغربي الموهوب بوفال الذي يتمتع بقدرات استثنائية في اللعب على الجناحين وفي مركز الهجوم.

النادي الاقرب للتعاقد مع بوفال

سفيان بوفال اللاعب المغربي الذي يبلغ من من العمر 30 عاما، حيث تقدر قيمته السوقية حاليا بنحو 6 ملايين دولار، ومع ذلك، فإن هذه القيمة المالية قد لا تظل كما هي، خاصة بعد أن بات بوفال لاعب حر بلا أي ناد يرتبط به، ويزداد الوضع تعقيدا بسبب إغلاق باب الانتقالات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وكذلك في المملكة العربية السعودية، مما يصعب عليه إيجاد فريق جديد في هذه الفترة، إضافة إلى ذلك، فإن تجاوز بوفال لسن الثلاثين يشكل تحدي إضافي أمامه في مسيرته الاحترافية، حيث تعتبر الأندية الكبرى هذا العمر نقطة تحول في تقييمها للاعبين.

اقتراب الاهلي من التعاقد مع بوفال