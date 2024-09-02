نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جالطة سراي يقترب من ضم أوسيمين على سبيل الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن نادي جالطة سراي التركي توصل إلى اتفاق مبدئي مع نادي نابولي بشأن صفقة إعارة المهاجم فيكتور أوسيمين لمدة عام واحد، مع تغطية راتبه بالكامل.

وأوضح رومانو أن وفدًا من النادي التركي سيجتمع مع أوسيمين في نابولي خلال الساعات المقبلة للحصول على موافقته النهائية وتوقيع العقود بعد الاتفاق مع النادي الإيطالي.

وكان فيكتور أوسيمين قريب للغاية من الانضمام إلى النادي الأهلي السعودي، ولكن الراقي تراجع في اللحظات الأخيرة.

وحسب ما ذكرته صحيفة السعودية الرياضية، أن تراجع الأهلي عن خطوة التعاقد مع أوسيمين جاء بعد طلبه إدراج شرط فسخ العقد مع النادي السعودي في حالة وصول عرض رسمي من أي نادي أوروبي.