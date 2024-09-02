نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الريان القطري يضرب بقوة.. تريزيجيه وبن شرقي يقودان الثورة الهجومية في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية قطرية أن نادي الريان القطري يستعد للإعلان اليوم عن ضم النجم المصري محمود حسن تريزيجيه من صفوف نادي طرابزون سبور التركي، ضمن صفقات الميركاتو الصيفي 2024، ويأتي ذلك بعد توقيع الريان أيضًا مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، مما يعزز تشكيلة الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

تريزيجيه يخضع للفحص الطبي في الدوحة

ووفقًا لصحيفة "الراية" القطرية، وصل محمود حسن تريزيجيه إلى الدوحة يوم أمس، وخضع للفحص الطبي تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انضمامه إلى صفوف الريان، ومن المتوقع أن يعلن النادي عن الصفقة اليوم، حيث يأتي تريزيجيه ليعزز الخيارات الهجومية للفريق الذي يسعى لتحقيق نتائج مميزة في الموسم الجاري 2024-2025.

صفقة بن شرقي لدعم الريان في دوري أبطال آسيا

وبجانب تريزيجيه، تعاقد الريان مع المغربي أشرف بن شرقي، الذي سيكون جزءًا من تشكيلة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، كما يُعد بن شرقي إضافة قوية للريان، خاصة مع خبرته في البطولات الآسيوية وإمكاناته الفنية العالية التي يعول عليها الفريق لتحقيق النجاحات في البطولة القارية.

تغييرات في تشكيلة الريان: رحيل رودريجو مورينو وسفيان بوفال

على صعيد التشكيلة، شهد الريان بعض التغييرات، حيث غادر اللاعب الإسباني رودريجو مورينو إلى نادي الغرافة القطري، بينما قرر النادي الاستغناء عن خدمات المغربي سفيان بوفال، وتأتي هذه التغييرات في إطار مساعي الريان لتجديد دماء الفريق وجلب لاعبين ذوي خبرات دولية لرفع مستوى الأداء والمنافسة في البطولات المحلية والقارية.

انطلاقة الريان في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يبدأ الريان مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 17 سبتمبر الجاري، بمواجهة قوية أمام الهلال السعودي على أرضية استاد أحمد بن علي، كما يسعى الريان لتقديم أداء قوي في هذه البطولة، معتمدًا على الصفقات الجديدة التي من شأنها أن تضيف عمقًا وقوة إلى تشكيلته.

من هو محمود حسن تريزيجيه؟

ومحمود حسن تريزيجيه هو لاعب كرة قدم مصري يلعب في مركز الجناح، وبدأ مسيرته الكروية مع النادي الأهلي المصري، قبل أن ينتقل إلى أوروبا حيث لعب في أندية عدة منها أندرلخت البلجيكي، وقاسم باشا وطرابزون سبور في تركيا، وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويُعرف تريزيجيه بسرعته وقدرته على التهديف وصناعة الفرص، مما يجعله إضافة مهمة لأي فريق ينضم إليه.

وعلى الصعيد الدولي، مثل تريزيجيه منتخب مصر في العديد من البطولات، بما في ذلك كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم، كما يعتبر من أبرز اللاعبين المصريين في الخارج، حيث يتميز بالالتزام والانضباط داخل وخارج الملعب.

أهمية انضمام تريزيجيه للريان

كما تعتبر صفقة انضمام تريزيجيه إلى الريان خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قوة الفريق في الجناحين الأيسر والأيمن، حيث يستطيع اللاعب تقديم إضافة كبيرة بفضل خبرته الدولية ومهاراته الهجومية، ووجود تريزيجيه سيساهم في تحسين أداء الفريق الهجومي، مما يعزز فرص الريان في تحقيق أهدافه في دوري أبطال آسيا والدوري القطري.

صفقة بن شرقي وتطلعات الريان في آسيا

وبالتوازي مع صفقة تريزيجيه، يُعد انضمام بن شرقي إلى الريان خطوة مهمة لتعزيز خط الهجوم، وبن شرقي الذي سبق له اللعب مع فرق كبرى مثل الزمالك والهلال السعودي، يمتلك سجلًا حافلًا بالأهداف والمساهمات الهجومية، مما يجعله لاعبًا محوريًا في تشكيلة الريان.

تطلعات الريان للموسم الجديد

ومع هذه الصفقات، يسعى الريان لتحقيق نتائج إيجابية في مختلف البطولات التي يشارك فيها، وعلى رأسها دوري أبطال آسيا، وتواجد لاعبين مثل تريزيجيه وبن شرقي يمنح الفريق خيارات هجومية متنوعة ويعزز من قدراته على المنافسة على أعلى المستويات.