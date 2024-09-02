نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن موقف بنتايك من مباراة الأهلي في السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن وصول البطاقة الدولية للمغربي محمود بنتايك ظهير أيسر الفريق اليوم الاثنين.

الزمالك يعلن وصول البطاقة الدولية لـ “بنتايك”

أصبح يحق للاعب المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم 27 سبتمبر الجاري.

وانضم محمود بنتايك لصفوف الزمالك قادمًا من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية القلعة البيضاء في شراء اللاعب عقب انتهاء فترة الإعارة.

وجاء تعاقد مجلس إدارة الزمالك مع الظهير الأيسر المغربي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز على إبرام الصفقة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد في ظل منافسة الزمالك على أكثر من بطولة.

ويتواجد بنتايك في معسكر الفريق الأول المقام حاليًا ببرح العرب استعدادًا للموسم الجديد.