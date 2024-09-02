نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي 2024-25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي " مواعيد مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي في موسمه الجديد 2024-2025، والتي ستنطلق بعد أيام قليلة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري الفرنسي

وستنطلق مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي، يوم 14 سبتمبر الجاري.

لينس ضد ليون.

باريس سان جيرمان ضد بريست.

مارسيليا ضد نيس.

أوكسيري ضد موناكو.

15 سبتمبر

نيس ضد مونتبليه، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

نانت ضد ريمس، الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.