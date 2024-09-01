نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم ليفربول السابق يرد على تصريحات صلاح بشأن تجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد دانييل ستوريدج نجم ليفربول السابق، على تصريحات النجم المصري محمد صلاح حول مستقبله وأنه لم يتلق أي حديث من جانب الإدارة حول تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل.

ستوريدج: صلاح يريد الأموال لا الرحيل

قال ستوريدج، تعليقًا على ما قاله صلاح: "لم أر صلاح يلعب بهذه السعادة من قبل، أتمنى أن يبقى ولكن الإدارة لديها سياسة بخصوص تجديد عقود اللاعبين في الثلاثين من عمرهم".

وتابع لاعب ليفربول السابق، قائلًا: “لا أعتقد أن محمد صلاح يريد الرحيل، أرى أنه كان يقصد: أظهروا لي الأموال (زيادة أجره) لتجديد عقده مع النادي”.

وصرح صلاح عقب نهاية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: “كما تعلمون هذا هو موسمي الأخير مع النادي، وأريد الاستمتاع به. ربما هذه اخر مباراة لي العبها في الأولد ترافورد”.

وأضاف: “لا أعلم ماذا سيحدث ولكن الأمر لا يعود لي ويتواصل أحد معي من الإدارة”.