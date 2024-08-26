نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي أمام الفتح في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم السعودية مباراة الأهلي والفتح وذلك ضمن منافسات الدوري السعودي في الموسم الحالي.



موقف الأهلي والفتح في الدوري السعودي



احتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 65 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 7 مباريات.



في حين احتل الفتح المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 45 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 13 مباراة.



وخسر الفتح من القادسية بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري السعودي بينما فاز الأهلي على العروبة بهدفين نظيفين في نفس الجولة.



يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 3 نقاط في جدول الدوري السعودي بينما يحتل الفتح المركز السابع عشر بلا رصيد من النقاط.



موعد مباراة الأهلي والفتح في الدوري السعودي



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والفتح يوم الإثنين 26 أغسطس 2024 على ملعب نادي الفتح معقل الفتح وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي، حيث يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والفتح عبر قناة SSC Sports.