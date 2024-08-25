نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا اليوم الإثنين في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، في مباراة هامة أمام نظيره فريق هيلاس فيرونا، مساء اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة هيلاس فيرونا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، مساء اليوم الأثنين في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي، برصيد 3 نقاط، وهو نفس عدد نقاط هيلاس فيرونا صاحب المركز الثامن.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا عبر قناة Ad sports premium 1HD.